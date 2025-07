A cena de Aldeíde e Marco Aurélio em Vale Tudo: comparação

A secretária Aldeíde, interpretada por Karine Telles, protagonizou uma cena marcante em “Vale Tudo”, exibida na última sexta-feira. Nela, Aldeíde finalmente confronta seu chefe, Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, após passar por mais uma humilhação. O episódio mostrou a transformação de Aldeíde, que, até então, parecia não perceber a antipatia que Marco Aurélio nutria por sua forma de se vestir.

No início do capítulo, é possível observar que as roupas monocromáticas de Aldeíde, especialmente a de cor rosa vibrante, causavam desconforto a Marco Aurélio, inicialmente de forma sutil. Contudo, sua irritação se intensificou ao longo do tempo, revelando um comportamento arrogante. Na cena, quando Aldeíde entra no escritório para entregar uma encomenda, Marco Aurélio critica sua vestimenta com ironia, afirmando que nunca a elogiaria e questionando sua capacidade de combinar cores.

Diante da crítica, Aldeíde revida de forma contundente. Ela expressa sua indignação, chamando Marco Aurélio de péssimo chefe e revelando que ele não é bem visto na empresa. Aldeíde diz até que, apesar de considerá-lo atraente, não se interessaria por ele devido à sua personalidade azeda. A sequência culmina em uma declaração poderosa, onde ela afirma que, apesar de se achar superior, ele maltrata os funcionários e que “não há nada mais cafona do que isso”. Em seguida, Aldeíde se demite e sai da sala, deixando Marco Aurélio sem palavras.

Além disso, é interessante notar que essa cena remete à versão original de “Vale Tudo”, que foi ao ar em 1988. Embora a estrutura da cena seja semelhante, a Aldeíde do passado não se destacava por roupas monocromáticas, mas sim por seu estilo extravagante. Na versão antiga, o chefe também exigia que ela refizesse um trabalho, chamando seu texto de “serviço de porca”, o que gerava indignação nela.

Esse momento icônico reitera a evolução do personagem de Aldeíde e sua determinação em se impor diante das injustiças que enfrenta no ambiente de trabalho. A cena leva os telespectadores a refletirem sobre a relação de poder e os desafios que muitos enfrentam em suas carreiras.