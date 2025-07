Putin realiza grande ataque após conversa com Trump

Nas últimas horas, a Rússia realizou um intenso ataque aéreo contra a Ucrânia, particularmente focado na capital, Kiev. Esse ataque é considerado o maior da Guerra da Ucrânia até agora, com a utilização de aproximadamente 550 mísseis e drones ao longo de um único dia. As explosões em Kiev duraram quase oito horas, e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, “humilhou publicamente” o líder americano, Donald Trump.

Logo antes do ataque, Trump teve uma conversa com Putin, que ele mesmo descreveu como decepcionante. Zelenski, por sua vez, conversou com o presidente dos Estados Unidos logo após o ataque. Essa ligação, que foi anunciada na quinta-feira, parecia ser uma resposta à suspensão temporária, por parte dos EUA, de remessas de armamentos, incluindo mísseis para sistemas de defesa aérea e outros equipamentos militares essenciais.

De acordo com o Pentágono, os estoques dessas armas estão baixos, e a situação é preocupante para a Ucrânia, especialmente porque os aliados europeus não têm as mesmas capacidades para fornecer esse tipo de defesa. Zelenski pediu apoio a Trump, enfatizando a urgência de defender o país e discutir a produção militar.

Embora a ação russa tenha sido devastadora, o número de vítimas foi menor do que o esperado para um ataque de tal magnitude. Os ucranianos relataram que, dos 539 drones lançados, 268 foram interceptados. No entanto, o ataque deixou pelo menos uma pessoa morta e 24 feridas. O impacto emocional e psicológico dos bombardeios foi significativo, com muitos civis buscando abrigo em estações de metrô. As sirenes de alerta soaram pela cidade até 9h, cobrindo Kiev com fumaça densa.

Além disso, a embaixada da Polônia, que mantém uma postura forte contra a Rússia, também foi levemente danificada durante os ataques. O chanceler polonês criticou Trump, afirmando que Putin estava desconsiderando seus esforços de paz. Zelenski, em sua declaração, reiterou que o mundo precisa de uma reação contundente, com sanções mais severas contra a Rússia e fornecimento imediato de sistemas de defesa.

Durante o mesmo dia, a cidade natal de Zelenski, Krivii Rih, também foi alvo de ataques, e os russos conseguiram algumas avanços no leste da Ucrânia. Enquanto isso, a linha de defesa ucraniana no norte, especialmente em Sumi, permanece frágil, com poucos recursos disponíveis.

A Rússia continua a reivindicar territórios que anexou ilegalmente em 2022, levantando preocupações sobre suas intenções a longo prazo. Apesar do clima de violência, os dois países continuam realizando trocas de prisioneiros de guerra como o único progresso concreto nas conversas diretas entre eles. O Kremlin anunciou que as discussões com os Estados Unidos devem ser retomadas, após uma pausa nas negociações originadas da mudança de política de Trump em relação à guerra.