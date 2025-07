Niterói e BID firmam cooperação para o programa Vida Nova

Niterói – O prefeito Rodrigo Neves se reuniu nesta terça-feira, dia 1º de julho de 2025, com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e gestores municipais. O encontro teve como foco a cooperação técnica para o programa Vida Nova no Morro, que faz parte da iniciativa PROMORAR II. Este programa visa desenvolver novas estratégias de habitação e urbanização no Brasil.

Durante três dias, as equipes participarão de atividades como visitas a comunidades, reuniões e workshops técnicos. A proposta do programa Vida Nova no Morro é reduzir a desigualdade social e territorial na cidade, garantindo que todas as comunidades recebam atendimento especial. Rodrigo Neves destacou a importância dessa parceria com o BID para transformar a cidade em um modelo de urbanização e habitação no país.

O Vida Nova no Morro tem como metas principais melhorar as condições habitacionais, a qualidade de vida nas comunidades e assegurar o direito à cidade, promovendo dignidade, saúde e acesso a serviços essenciais. As ações planejadas incluem obras de drenagem, pavimentação, contenção de encostas e melhorias em residências, além da criação do projeto Arquiteto de Família.

Outras iniciativas previstas são a implantação do Galpão das Oportunidades e do Centro de Formação Popular Vida Nova, com foco no fortalecimento da economia solidária e criativa. Também será promovida a formação de Agentes Vida Nova de Cuidados Comunitários e a realização de atividades culturais permanentes para valorizar a identidade local.

Diego Arcia, especialista sênior do BID, comentou sobre a longa parceria entre o banco e a cidade. Ele ressaltou que o encontro é uma chance de compreender melhor as necessidades locais e as metas a serem alcançadas. Está previsto um workshop técnico onde as equipes trocarão experiências sobre melhorias habitacionais, abordando temas como eficiência energética e inclusão social.

As equipes das diversas secretarias e órgãos municipais discutirão as estratégias em andamento e poderão propor aprimoramentos para a implementação do programa. Além disso, as visitas de campo servirão para identificar características e desafios das comunidades contempladas, ajudando a moldar as soluções oferecidas pelo Vida Nova no Morro.

Marcele Sardinha, secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, reforçou a importância do trabalho em conjunto com o BID e expressou a visão de tornar Niterói não só a cidade mais bonita do Brasil, mas também a melhor para se viver e ser feliz.