Muon Space recebe investimento de US$ 146 milhões para inovação em satélites

A startup do setor aeroespacial, Muon Space, recebeu um financiamento total de 146 milhões de dólares em uma rodada de investimento da Série B. Esse recurso permitirá que a empresa aumente a produção em sua nova instalação de 12.000 metros quadrados localizada em San Jose, na Califórnia. Em 2024, a companhia já acumulou mais de 100 milhões de dólares em contratos, indicando um crescimento significativo em seu portfólio de negócios. O quadro de funcionários também cresceu rapidamente, dobrando para mais de 150 profissionais em apenas um ano.

A Muon Space, fundada em 2021 por engenheiros aeroespaciais com experiência em propulsão, controle de missões e operações em grande escala, conseguiu captar 89,5 milhões de dólares na última rodada de investimentos, sendo 44,5 milhões em capital próprio e 45 milhões em linhas de crédito. Essa rodada de financiamento segue a captação de 56 milhões de dólares realizada em agosto de 2024, com a liderança do consórcio de investidores da Congruent Venture.

A nova instalação da Muon Space terá capacidade para produzir até 500 mini-satélites por ano, cada um pesando entre 100 e 500 kg. A estrutura atende a rígidos padrões de segurança, permitindo que a empresa participe de contratos comerciais e de defesa lucrativos. O espaço de produção é dividido em 70.000 metros quadrados para fabricação, com 30.000 metros quadrados dedicados a ambientes limpos e sustentado por uma planta solar de 300 kilowatts.

Além do novo financiamento, a Muon Space também anunciou a aquisição da Starlight Engines, uma empresa emergente de propulsão. A Starlight é conhecida por desenvolver sistemas de propulsão chamados motores Hall de propelente sólido, que representam uma alternativa segura e acessível aos sistemas tradicionais. A integração desta tecnologia deve reduzir o tempo de entrega e melhorar a confiabilidade e o desempenho nas missões.

Os sistemas de satélites em constelações já contam com milhares de unidades em operação, fruto de uma demanda crescente por tecnologias desse tipo. Entretanto, a competição no setor pode ser desafiadora, uma vez que grandes empresas dominam o mercado. Para se destacar, a Muon Space adotará uma abordagem integrada, prometendo acelerar a entrega, melhorar o desempenho das missões e aumentar a resiliência em toda a cadeia de valor do espaço.

O CEO Jonny Dyer destacou que a empresa está focada em fornecer sistemas de satélites otimizados para missões em um ritmo sem precedentes. O crescimento contínuo da Muon Space, representado por novos contratos em 2024, aponta para um futuro promissor para a startup em desenvolvimento.