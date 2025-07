Globo encerra ‘The Masked Singer’ após quatro temporadas

A Globo anunciou que não vai renovar a parceria com a Endemol e, com isso, cancelou a produção do programa “Masked Singer Brasil”. Esse reality show musical fazia parte da grade da emissora desde 2021. A confirmação veio por meio de uma nota enviada pela própria Globo.

A emissora ressaltou que está trabalhando em novos projetos para substituir o programa, que desde 2022 era exibido nos domingos, das 15h30 às 17h30. Durante suas cinco temporadas, o “Masked Singer Brasil” teve quatro delas apresentadas por Ivete Sangalo, enquanto a última foi comandada por Eliana. Esse foi o primeiro projeto fixo de Eliana na TV aberta desde que ela deixou o SBT para a Globo.

Eliana também foi confirmada para um novo programa nos finais de semana em 2026, com a data exata ainda sendo definida. Porém, a tendência é que a estreia aconteça aos domingos.

Inspirado no formato sul-coreano “King of Mask Singer”, o “Masked Singer Brasil” convidava várias celebridades para competir de forma anônima. Os participantes se apresentavam com vestuário e máscaras que representavam personagens ou animais fictícios. A cada episódio, eles realizavam performances musicais, e aqueles que recebiam as avaliações mais baixas dos jurados voltavam a duelar para garantir sua permanência no programa. Ao final de cada episódio, o cantor com menos votos era eliminado, revelando sua identidade de forma surpreendente ao som da famosa pergunta: “Quem é você?”.

Em 2025, em comemoração aos seus 60 anos, a Globo inovou ao incluir fantasias de personagens icônicos de suas novelas na competição. Personalidades como Tieta, Odete Roitman, de “Vale Tudo”, e Foguinho, de “Cobras e Lagartos” (2006), apareceram como parte do elenco do programa.