Fluminense mantém três zagueiros contra Al-Hilal na semifinal

O Fluminense se prepara para enfrentar o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes, mantendo sua formação com três zagueiros. Essa configuração tática tem mostrado resultados positivos, principalmente após a classificação histórica do time contra a Inter de Milão.

O técnico Renato Gaúcho opta pelo esquema 3-5-2, que tem se revelado eficaz. Os jogadores destacados para essa partida são Germán Cano e Jhon Arias, com Arias recebendo o prêmio de melhor em campo em três jogos consecutivos. A principal mudança na escalação é a entrada de Fuentes, que substituirá Renê, que está suspenso.

A equipe titular será composta por: Fábio no gol; Ignácio, Thiago Silva e Freytes na zaga; Samuel Xavier, Martinelli, Bernal, Nonato e Fuentes no meio-campo; e a dupla de ataque formada por Arias e Cano.

Essa semifinal promete ser um grande desafio e uma oportunidade para o Fluminense se destacar ainda mais no cenário internacional. As expectativas são altas, dado o desempenho recente do time em competições. A equipe trabalhará para aplicar sua estratégia e garantir um lugar na final do torneio.