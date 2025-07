Ex-apresentadora do SBT comandará programa em nova emissora

A jornalista Márcia Dantas foi anunciada como a nova contratada da Jovem Pan News, cinco meses após deixar o SBT. Ela irá apresentar o programa “Tempo Real”, que estreia na próxima segunda-feira, 7 de julho, das 14h às 16h, no horário de Brasília. A transmissão será feita tanto na televisão por assinatura quanto em plataformas digitais como YouTube, redes sociais, canais Fast e Panflix.

Márcia Dantas começou sua carreira no SBT em 2016, atuando como repórter. Em 2018, ela se tornou apresentadora e ganhou destaque entre 2020 e 2023 ao dividir a bancada de um dos principais telejornais da emissora. Sua saída foi marcada por emoção, e ela comentou na época que estava triste, mas focada em cuidar de si mesma, contando com o apoio da família e sua fé para enfrentar essa nova fase.

Durante o período fora da televisão, Márcia se dedicou a criar conteúdo digital, lançando o MD Podcast e o MD Notícias. Além disso, investiu em uma marca de pijamas chamada Pijamar.

No programa “Tempo Real”, Márcia dividirá a apresentação com o jornalista Bruno Pinheiro, que estará em Brasília para reportar sobre política. Bruno destacou a importância de ajudar as pessoas a compreenderem o que se passa no centro do poder.

A emissora informou que “Tempo Real” terá uma programação dinâmica com quadros especiais, entrevistas e interação com o público. Carlos Aros, diretor de Jornalismo da Jovem Pan News, ressaltou que a chegada de Márcia traz um novo impulso para a equipe e reforça o compromisso com um jornalismo ágil e envolvente.

Márcia também falou sobre essa nova etapa em sua carreira, expressando sua alegria em poder continuar fazendo jornalismo responsável e dinâmico, agora de forma interativa com o público.