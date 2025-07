Dois homens mortos e mulher gravemente ferida

Duas pessoas foram mortas e uma mulher ficou gravemente ferida em um tiroteio ocorrido de madrugada em Shenandoah. A polícia do estado foi chamada para investigar o caso.

O incidente aconteceu por volta da 1 da manhã em uma residência localizada na Rua West Center, número 307. A situação se desenrolou após uma mulher, que tem ligações com a casa, receber uma mensagem de texto informando que “todos estão mortos”. Preocupada, ela imediatamente acionou a polícia.

As forças de segurança de Shenandoah, Mahanoy Township, West Mahanoy Township e Frackville chegaram ao local e forçaram a entrada na casa. Dentro, uma criança pequena pediu ajuda e afirmou que “papai atirou em mamãe e no vovô”.

Durante a busca pelo imóvel, os policiais localizaram um homem idoso já sem vida em um sofá no primeiro andar. Seguindo a investigação, uma disparo foi ouvido do andar de cima. Ao verificarem a origem do som, encontraram outro homem morto e uma mulher gravemente ferida.

Todos os envolvidos apresentavam ferimentos por arma de fogo. A mulher ferida foi levada de helicóptero para o Centro Médico Geisinger em Danville, onde permaneceu na UTI na manhã de quinta-feira.

Um grupo especializado da polícia estadual foi chamado para dar apoio e está à frente da investigação, que ainda está em andamento. Os nomes das vítimas não foram divulgados enquanto os familiares não forem informados. A polícia afirmou que o caso é isolado e não representa perigo para a comunidade.

O legista do condado, Dr. David Moylan, mencionou que estava se preparando para realizar exames post mortem nas vítimas no Centro Forense do Condado de Schuylkill, em New Philadelphia.

Essa é uma situação em desenvolvimento, e novas informações serão divulgadas conforme forem disponíveis.