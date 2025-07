Christiane Torloni fala sobre a dor da perda do filho

Christiane Torloni, atriz conhecida no Brasil, compartilhou detalhes sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida em uma entrevista recente. Há mais de 30 anos, ela enfrentou a trágica perda de seu filho, Guilherme, que faleceu em um acidente de carro quando tinha apenas 12 anos.

Durante a conversa com o jornalista Pedro Bial, a atriz relembrou como essa perda impactou profundamente sua vida e como lidou com o luto. Segundo Torloni, as pessoas ao seu redor esperavam que ela se recuperasse rapidamente, o que dificultou seu processo de luto. Ela destacou que, mesmo em momentos de dor intensa, é fundamental não ter vergonha de sentir tristeza. Para ela, a dor é uma parte natural da vida, e reconhecer isso é essencial.

Torloni explicou que sua decisão de se mudar para Portugal após a tragédia não foi motivada por falta de oportunidades no Brasil, mas sim por uma necessidade de introspecção. Ela sentia que, após perder o filho, precisava de um tempo para se recolher e entender suas emoções.

Um episódio marcante que ela relatou ocorreu quando amigos a levaram a um show apenas dois meses após a perda. A pressão para se sentir bem a fez se sentir ainda mais angustiada, e ela percebeu que o ambiente não era o ideal para sua recuperação emocional naquele momento. Ela expressou o medo de que, se algo acontecesse, não teria condições de atuar novamente.

Quando questionada sobre a possibilidade de nunca mais voltar ao palco, Christiane ressaltou a importância de manter a integridade mental. Ela se lembrou das palavras da psiquiatra Nise da Silveira, que falava sobre a necessidade de harmonia emocional para não se deixar abater. Essa reflexão a ajudou a entender que precisava se reerguer e cuidar de si mesma para seguir em frente.

O acidente que tirou a vida de Guilherme ocorreu em um evento doméstico trágico. Christiane estava com seus filhos gêmeos em uma caminhonete quando, ao tentar fazer uma manobra, o veículo caiu de ré da garagem, descendo de uma altura de 4,5 metros. Enquanto Christiane e Leonardo sofreram apenas ferimentos leves, Guilherme não sobreviveu.

Esta experiência difícil marcou a vida da atriz e moldou sua visão sobre a dor e o luto, revelando a força que é necessária para enfrentar momentos de perda e recomeçar.