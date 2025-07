Bryce Dallas Howard revela que nunca assistiu ‘Happy Days’

Bryce Dallas Howard fez uma revelação inesperada: ela nunca assistiu a nenhum episódio da série clássica Happy Days, mesmo sendo filha do ator Ron Howard e afilhada de Henry Winkler, que atuaram na produção. A atriz, conhecida por seu papel na franquia Jurassic World, compartilhou essa informação durante a participação no talk show Busy This Week, apresentado por Busy Philipps, no dia 2 de julho.

Bryce começou dizendo que precisava admitir algo incrível. Ao mencionar que nunca tinha visto a série, Busy ficou visivelmente surpresa e perguntou várias vezes se era verdade. A atriz continuou explicando que isso a tornou um exemplo de alguém que não valoriza o trabalho familiar. Durante a conversa, Bryce percebeu a reação de espanto de Busy, que expressou sua incredulidade, especialmente por se tratar de uma série que envolve tanto seu pai quanto seu padrinho.

Happy Days é uma sitcom que fez muito sucesso entre os anos 1970 e 1980, e é conhecida por retratar a vida de jovens nos Estados Unidos naquela época, com personagens icônicos e histórias marcantes. A série ajudou a lançar a carreira de Ron Howard e apresentou Henry Winkler no papel do popular Fonzie.

Essa confissão de Bryce Dallas Howard abriu espaço para discussões sobre como filhos de celebridades podem ter experiências diferentes em relação ao legado familiar. A atriz parece refletir sobre como, apesar da fama e do impacto da obra de seus familiares, ela não se sentiu motivada a assistir a essa parte da cultura pop.