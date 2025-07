Black Clover pode ter quinta temporada após pausa

Uma atualização importante sobre “Black Clover” será divulgada na próxima edição da revista “Weekly Shonen Jump”, marcada para ser publicada no dia 7 de julho de 2025. Essa edição será a número 32 da revista.

Ainda não foram revelados os detalhes exatos do anúncio, mas fãs do anime especulam que seja a confirmação da 5ª temporada. A 4ª temporada do anime terminou em março de 2021, e desde então, o estúdio Pierrot não se manifestou sobre o futuro da série. Em paralelo, o mangá, criado por Yūki Tabata, continua a ser publicado na revista “Jump GIGA” e já avançou consideravelmente.

A expectativa é grande entre os fãs, que aguardam ansiosamente pela confirmação oficial na próxima semana, quando a nova edição da “Shonen Jump” chegar às bancas no Japão. A comunidade permanece atenta a qualquer novidade sobre o retorno de protagonistas como Asta e Yuno.

“Black Clover” é uma obra de Yūki Tabata que narra a história de Asta, um jovem que nasceu sem magia em um mundo onde o poder mágico é fundamental para o status das pessoas. Com o sonho de se tornar o próximo Rei Mago, Asta enfrenta diversas dificuldades, sempre acompanhado de seu amigo e rival, Yuno, que possui habilidades mágicas excepcionais.

O anime “Black Clover” estreou em 2017, produzido pelo Studio Pierrot, e conta com um total de 170 episódios, encerrando a 4ª temporada em março de 2021. Recentemente, em 2023, a franquia lançou um filme na Netflix intitulado “Black Clover: A Espada do Rei Mago”, que traz uma história original sob a supervisão de Tabata.

Após ter sua publicação regular na “Weekly Shonen Jump” encerrada, o mangá foi transferido para a revista “Jump GIGA”, onde continua com capítulos especiais que se focam na conclusão da história.