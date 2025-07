Piso nacional aumenta em 2025; confira novo valor

O novo salário mínimo do Brasil sofreu um aumento de R$ 106, passando a totalizar R$ 1.302. Este reajuste representa uma alta de 7,5% e supera a inflação registrada no período. No entanto, o valor final ficou abaixo das expectativas, principalmente devido às restrições orçamentárias estabelecidas pela nova política fiscal aprovada no final de 2024.

A metodologia anterior para calcular o salário mínimo levava em conta a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que geralmente favorecia mais os trabalhadores, além do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Se essa abordagem tivesse sido mantida, o salário mínimo teria chegado a R$ 1.525.

Com a nova regra, foi introduzido um limite de 2,5% para o aumento das despesas, o que restringe o impacto no orçamento federal. Dessa forma, mesmo que o PIB registre um crescimento maior, o reajuste do salário mínimo não poderia ultrapassar esse limite estabelecido.

É importante destacar que o valor do salário mínimo tem um impacto significativo sobre as aposentadorias e pensões do INSS, bem como sobre outros auxílios destinados a famílias de baixa renda. Por essa razão, o governo está adotando uma estratégia que visa equilibrar os aumentos, evitando reajustes expressivos que poderiam afetar a sustentabilidade fiscal em um cenário de contenção de gastos públicos.