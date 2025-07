Movimento de esquerda protesta por taxação de super-ricos na Faria Lima

Um grupo de manifestantes participou de uma ocupação pacífica na sede do Itaú, localizada na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A ação durou cerca de duas horas e meia, durante as quais os integrantes do movimento usaram bandeiras e entoaram gritos de protesto. Eles deixaram o local no início da tarde sem incidentes.

Os manifestantes destacaram que a ocupação não era apenas simbólica, mas uma crítica direta à desigualdade tributária no Brasil. Em comunicado, o movimento apontou que os proprietários do Itaú, que adquiriram o edifício por R$ 1,5 bilhão, pagam menos impostos do que muitas pessoas que enfrentam dificuldades para arcar com o aluguel e garantir a alimentação.

Nas redes sociais, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, expressou apoio à ação. Ele fez uma postagem em que celebra a ocupação, enfatizando que o prédio é o mais caro do Brasil e que a iniciativa está ligada à reivindicação por uma taxação justa para os mais ricos. Boulos afirmou que o recado do povo é claro: é necessária uma justiça tributária no país.