Morre o ator Michael Madsen aos 67 anos

O ator Michael Madsen, conhecido por papéis marcantes em filmes de Hollywood, faleceu aos 67 anos em sua residência em Malibu. Ele foi encontrado sem responder na manhã de quinta-feira, e as autoridades confirmaram sua morte no local.

A causa da morte é suspeita de ser natural, e a polícia não acredita que houve crime envolvido. De acordo com seu agente, Ron Smith, Madsen teve uma parada cardíaca. No comunicado, seus representantes afirmaram que o ator estava trabalhando em diversos projetos de cinema independente e estava animado para esta nova fase da sua carreira. Entre os filmes em que estava envolvido estão “Resurrection Road”, “Concessions” e “Cookbook for Southern Housewives”. Além disso, Madsen estava preparando o lançamento de um novo livro intitulado “Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems”, que ainda está em fase de edição.

Michael Madsen foi um dos atores mais icônicos de Hollywood, reconhecido por interpretar personagens enigmáticos e durões. Ao longo de quatro décadas de carreira, ele atuou em uma variedade de filmes, incluindo “Kill Bill: Vol. 1”, “Reservoir Dogs”, “Thelma & Louise” e “Donnie Brasco”. Ele era irmão da também atriz Virginia Madsen.

Natural de Chicago, Madsen fez parte da Steppenwolf Theatre Company antes de se mudar para Hollywood, onde ganhou destaque após sua participação no filme de ficção científica “WarGames”, lançado em 1983. Em 1992, ele se destacou como o cruel “Mr. Blonde” no filme “Reservoir Dogs”, que foi a estreia na direção de Quentin Tarantino. A parceria entre Madsen e Tarantino foi recorrente, com o ator aparecendo em outras produções do diretor, como “Kill Bill: Vol. 1”, “The Hateful Eight” e “Once Upon a Time in Hollywood”.

Madsen também enfrentou tragédias pessoais, como a morte de seu filho, Hudson Madsen, que faleceu por suicídio em 2022, aos 26 anos. Hudson era um dos três filhos que Madsen teve com sua esposa, DeAnna Madsen, além de ter outros filhos de um casamento anterior.