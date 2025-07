Filha de Silvio Santos termina casamento de 10 anos

Renata Abravanel, filha mais nova do apresentador Silvio Santos, se separou do empresário Caio Curado após dez anos de casamento. A informação foi divulgada por sua irmã, Cíntia Abravanel, durante uma entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, apresentado por Sérgio Mallandro. Renata, que é conhecida por sua discrição, não havia anunciado publicamente o fim do relacionamento e sempre manteve uma vida reservada, mesmo atuando como presidente do Grupo Silvio Santos desde 2020.

Durante a conversa no podcast, Cíntia foi questionada sobre as irmãs com quem mais se identifica. Quando o nome de Renata surgiu, Mallandro perguntou se ela ainda estava casada. Cíntia confirmou a separação de forma direta, acrescentando apenas que Renata é uma boa mãe e tem uma família linda, composta por seus dois filhos, Nina e André, de 6 e 4 anos, respectivamente.

Atualmente com 40 anos, Renata se formou em Administração nos Estados Unidos e recentemente concluiu uma especialização em liderança empresarial em Harvard, em 2022. A última vez que ela e Caio Curado apareceram juntos em redes sociais foi em 2016, durante a inauguração de uma exposição em homenagem a Silvio Santos, no Museu da Imagem e do Som (MIS) em São Paulo.

A separação traz mais uma mudança significativa na vida de Renata, que sempre optou por manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Enquanto outras filhas de Silvio Santos escolheram a carreira na televisão, Renata preferiu se concentrar nos bastidores e na administração do império familiar. O casal se casou em 2015, em uma cerimônia discreta, que seguiu a linha de vida reservada que Renata sempre adotou.