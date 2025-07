Fiat Toro 2026 inicia produção em Pernambuco

A Fiat iniciará em outubro a produção da nova Fiat Toro 2026, que traz mudanças significativas em seu design. Esta será a segunda atualização visual da picape média. As alterações mais relevantes estão nos para-choques dianteiro e traseiro, enquanto elementos como os para-lamas e o capô permanecem os mesmos. A nova versão também contará com novas opções de rodas de liga leve, disponíveis conforme a versão escolhida.

Na parte frontal, a Fiat Toro reestilizada manterá os faróis atuais, mas incorporará um novo design para a luz diurna (DRL), que agora será pontilhada, semelhante ao que já é visto nos modelos Cronos e Argo 2026. A grade dianteira terá um formato similar ao atual, mas com elementos verticais que lembram os carros da Maserati. Além disso, os faróis auxiliares também terão um novo formato. O para-choque apresenta um skid plate mais destacado, melhorando a estética e a função do veículo.

A lateral da picape incluirá apenas novas opções de rodas ou calotas, sem alterações no design. Na traseira, embora as lanternas mantenham o formato atual, haverá uma nova disposição das luzes, com as luzes de posição também adotando um estilo pontilhado. A tampa da caçamba continuará com o sistema de abertura em dias bandeiras, e o para-choque traseiro será reformulado, apresentando um novo design nas extremidades.

Internamente, a Fiat Toro 2026 introduzirá novos revestimentos nos bancos, variados de acordo com a versão. É possível que o console central sofra modificações, similar ao que foi feito no modelo Rampage, incluindo um freio de estacionamento eletrônico.

Quanto às motorização, a nova Fiat Toro 2026 terá o motor 1.3 Turbo Flex de 176 cv disponível nas versões Endurance, Freedom, Volcano e Ranch. Com etanol, o motor atinge a potência de 176 cv a 5.750 rpm e, com gasolina, 175 cv a 5.250 rpm. O torque é de 27,5 kgfm a 2.000 rpm, e está acoplado a um câmbio automático de seis marchas.

Para as versões Volcano e Ranch, o motor será o 2.2 Turbodiesel, que gera 200 cv a 3.500 rpm, com torque de 45,9 kgfm a 1.500 rpm. Neste caso, o câmbio é automático de nove marchas. A tração 4×4 Auto distribui automaticamente a força entre os eixos e conta com modo reduzido, permitindo um melhor desempenho em diferentes condições de terreno.