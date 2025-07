Estados com mais inscrições em 2025

Rio de Janeiro lidera inscrições de mulheres para o alistamento militar

No primeiro ano de alistamento militar feminino no Brasil, 33.700 mulheres se inscreveram voluntariamente. O estado do Rio de Janeiro se destacou com 8.102 candidaturas, um número que é 23 vezes maior do que as 1.465 vagas oferecidas para o serviço em 29 municípios de 13 estados.

Os dados revelam que, enquanto a participação feminina foi expressiva, o público masculino teve pouco mais de 1 milhão de inscrições. O Ministério da Defesa informou que cerca de 25% das mulheres que se inscreveram, ou seja, 8.102 candidatas, são do Rio de Janeiro. Os outros estados com mais inscritos foram São Paulo, com 3.152, e Amazonas, com 2.334. O Distrito Federal registrou 2.368 inscrições, e o Pará, 2.164.

Após o alistamento, as candidatas passarão por mais quatro etapas antes de ocupar as 1.010 vagas no Exército, 300 na Aeronáutica e 155 na Marinha. A integração das mulheres às Forças Armadas é uma novidade deste ano. Antes, elas podiam integrar as Forças apenas por meio de concursos para suboficiais e oficiais, o que limitou bastante sua entrada.

O alistamento foi aberto em 2025 e representa um avanço na participação feminina nas instituições militares, que atualmente contam com apenas 10% de mulheres, totalizando cerca de 37 mil.

Seguem abaixo os dados sobre as inscrições nos estados:

Rio de Janeiro: 8.102

São Paulo: 3.152

Amazonas: 2.334

Distrito Federal: 2.368

Pará: 2.164

Rio Grande do Sul: 2.161

Bahia: 2.029

Minas Gerais: 1.930

Pernambuco: 1.744

Paraná: 944

Ceará: 933

Goiás: 768

Santa Catarina: 715

Mato Grosso do Sul: 722

Maranhão: 528

Rio Grande do Norte: 459

Paraíba: 354

Piauí: 337

Espírito Santo: 311

Mato Grosso: 300

Rondônia: 271

Roraima: 252

Alagoas: 239

Sergipe: 236

Amapá: 144

Acre: 123

Tocantins: 87

Exterior: 14 voluntárias

As etapas de seleção incluem a seleção geral, seleção complementar, designação e distribuição. A incorporação das novas recrutas está prevista para ocorrer entre 2 a 6 de março de 2026 ou de 3 a 7 de agosto, quando receberão a formação de soldado ou marinheiro-recruta.