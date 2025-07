Tom Cruise celebra ‘Days of Thunder’; diretor sugere crossover com F1

Tom Cruise, conhecido por suas performances de alta adrenalina, demonstrou entusiasmo ao celebrar o sucesso do novo filme sobre Fórmula 1, intitulado “F1”. Em uma mensagem postada em suas redes sociais no dia 27 de junho, ele parabenizou o produtor Jerry Bruckheimer, que foi o responsável pelo lançamento da nova produção e, também, pela famosa película sobre NASCAR, “Days of Thunder”, que completou 35 anos desde sua estreia.

Cruise compartilhou que sempre aprecia a emoção presente nos filmes de corrida, destacando a importância desse dia ao mencionar as duas produções: “Hoje marca dois marcos no mundo das corridas para meu amigo Jerry Bruckheimer, o lançamento de ‘F1’ e o aniversário de 35 anos da nossa colaboração com o grande Tony Scott em ‘Days of Thunder’.” Para enriquecer suas postagens, ele também publicou fotos da filmagem de “Days of Thunder”, todas ambientadas em autódromos.

Em sua mensagem, Cruise expressou sua alegria ao relembrar o filme, elogiando a equipe do novo longa, incluindo Jerry Bruckheimer, Brad Pitt e Joe Kosinski, diretor de “F1”. Ele caracterizou o lançamento como um momento especial e reconheceu o trabalho de todos os envolvidos.

Comparações entre Cruise e Pitt foram feitas durante a estreia de “F1”, quando Pitt comentou sobre a possibilidade de protagonizarem um filme de ação juntos. Em tom bem-humorado, ele disse que não participaria de acrobacias aéreas como as que Cruise costuma fazer, preferindo algo em terra firme.

A amizade entre os dois atores é antiga e foi moldada por experiências em corridas, como quando competiam em pista de kart nos anos 90. Pitt lembrou de sua relação amigável com Cruise, revelando que embora costumasse perder nas corridas de kart, sempre viu Cruise como alguém doce.

Além disso, Kosinski mencionou que existe a possibilidade de integrar personagens de “Days of Thunder” em uma futura sequência de “F1”. Ele se referiu ao personagem Cole Trickle, interpretado por Cruise, e mencionou uma rivalidade anterior com o personagem de Brad Pitt, Sonny Hayes.

Havia planos para que Pitt e Cruise atuassem juntos em uma adaptação cinematográfica do livro “Go Like Hell”, mas a produção não se concretizou, e o projeto acabou sendo transformado no filme “Ford v. Ferrari”. Este, lançado posteriormente, alcançou um grande sucesso, recebendo quatro indicações ao Oscar e arrecadando mais de 225 milhões de dólares nas bilheteiras.

Com essas produções em andamento e a história que une esses grandes nomes do cinema, o cenário do entretenimento continua a oferecer possibilidades empolgantes para os fãs de filmes de ação e corrida.