Resultado do prêmio acumulado de R$ 3 milhões

A Caixa Econômica Federal ainda não anunciou se houve ganhadores na última edição da Lotomania. Assim que essa informação estiver disponível, haverá uma atualização sobre o resultado.

Para participar do próximo sorteio da Lotomania, os interessados precisam fazer uma aposta de 50 números, que pode ser realizada em qualquer casa lotérica autorizada pela Caixa ou no site oficial de loterias do banco. Os prêmios mais altos são destinados a quem acerta 20 ou 19 números, ou até mesmo para aqueles que não acertam nenhum dos números sorteados. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente acontece às 20h, no horário de Brasília.

O valor da aposta na Lotomania é fixo e custa R$ 3. Esta modalidade é diferente de outras loterias da Caixa, pois a única opção de aposta consiste em escolher 50 números.

As chances de ganhar um prêmio na Lotomania variam de acordo com a quantidade de acertos. Para o prêmio principal, que é para quem acerta 20 números, a probabilidade é de uma em 11.372.635. Para quem acerta 19 números, a chance é de uma em 352.551. Curiosamente, a probabilidade de não acertar nenhum número sorteado é a mesma que a de acertar 20, ou seja, também uma em 11.372.635.