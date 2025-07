Ofertas exclusivas de PS Plus no PS Store neste fim de semana

Para comemorar os 15 anos do PlayStation Plus, a Sony lançou diversas promoções especiais para assinantes do serviço de jogos online. Essas ofertas são válidas até 30 de junho, e os jogadores interessados devem agir rapidamente para aproveitar as oportunidades.

Abaixo estão algumas das principais promoções disponíveis para os consoles PS4 e PS5 neste final de semana:

Star Wars Outlaws (PS5) – desconto de 50%

– desconto de 50% Star Wars Outlaws Ultimate Edition (PS5) – 50% de desconto

– 50% de desconto Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune DLC (PS5) – 25% de desconto

– 25% de desconto Star Wars Outlaws – Season Pass (PS5) – 40% de desconto

– 40% de desconto Star Wars Outlaws Ultimate Content Pack (PS5) – 40% de desconto

– 40% de desconto Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5) – 45% de desconto

– 45% de desconto Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (PS5, PS4) – 20% de desconto

– 20% de desconto Star Wars Battlefront II (PS4) – 75% de desconto

– 75% de desconto Sid Meier’s Civilization VII Deluxe Edition (PS5, PS4) – 15% de desconto

– 15% de desconto NBA 2K25 Tournament Edition (PS5, PS4) – 80% de desconto

– 80% de desconto Batman: Arkham Collection (PS4) – 90% de desconto

– 90% de desconto Lego Harry Potter Collection (PS5) – 75% de desconto

– 75% de desconto Dying Light 2 Stay Human: Digital Extras Edition (PS5, PS4) – 70% de desconto

– 70% de desconto Ghostrunner (PS4, PS5) – 75% de desconto

– 75% de desconto Evil Genius 2: World Domination (PS5, PS4) – 80% de desconto

Além desses, há muitos outros jogos com preços reduzidos, abrangendo diversos gêneros e estilos. Essa é uma oportunidade valiosa para os fãs de videogames que desejam adquirir novos títulos por preços bem mais acessíveis.

As promoções são exclusivas para os membros do PlayStation Plus e incluem edições especiais e pacotes de conteúdo. Os associados devem verificar o PlayStation Store para garantir as ofertas antes do prazo.