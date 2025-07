Menino de 12 anos é encontrado morto na Inglaterra

Um menino de 12 anos faleceu ao participar do “desafio do apagão”, que se tornou popular no TikTok. Este desafio envolve sufocar-se intencionalmente para provocar uma sensação de euforia ou desmaio, uma prática extremamente perigosa que pode resultar em sérias lesões ou até morte. A tragédia aconteceu em Castleford, na Inglaterra, na última sexta-feira.

A polícia de West Yorkshire foi chamada para atender a uma emergência às 18h06 e encontrou o menino inconsciente. Ele foi levado ao hospital, onde sua morte foi confirmada. As autoridades não estão tratando o caso como suspeito e um legista está investigando as circunstâncias da morte.

Os familiares iniciaram uma campanha no site GoFundMe para arrecadar fundos que ajudarão a cobrir as despesas do funeral e oferecer apoio psicológico. O menino, chamado Sebastian, é descrito na campanha como uma criança alegre e gentil, cheia de sonhos e talentos. A responsável pela arrecadação, Agnieska Czerniejewska, expressou a tristeza pela perda e fez um apelo para que os pais fiquem atentos ao que seus filhos acessam online. Ela destacou a importância de estar presente na vida das crianças, entendendo os conteúdos que consomem na internet, pois o mundo virtual pode ser tão arriscado quanto o real.

A campanha já recebeu 375 doações, arrecadando mais de 7.344 euros, o que corresponde a cerca de R$ 47,2 mil.

O incidente não é um caso isolado. Em 2022, foi relatado que pelo menos 20 mortes em 18 meses estavam ligadas ao “desafio do apagão”, sendo 15 delas de crianças com 12 anos ou menos. Neste ano, os pais de quatro adolescentes britânicos que perderam suas vidas em situações semelhantes processaram o TikTok nos Estados Unidos, responsabilizando a plataforma pelas mortes. O processo afirma que o algoritmo da rede social direcionou intencionalmente conteúdo perigoso para as crianças, visando aumentar o tempo de uso e gerar receita.

Em resposta, o TikTok afirmou que bloqueia buscas por vídeos e hashtags relacionadas ao desafio desde 2020. A empresa declarou que suas diretrizes proíbem desafios perigosos e que esses conteúdos são removidos rapidamente. Além disso, a plataforma orienta usuários que tentam acessar esse tipo de conteúdo a uma página com informações de segurança.