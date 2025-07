Melhores dicas de corridas de cavalo para 2 de julho

Dicas de Corrida de Cavalos para o Dia – 2 de Julho de 2025

As competições de corridas de cavalos estão em alta nesta quarta-feira e várias pistas prometem grandes emoções. Veja as principais dicas de apostas nas corridas do dia:

Chepstow

Horário: 19h00 – Jax Edge

Jax Edge é o favorito, apresentando um histórico sólido em corridas de handicap. A cavalo tem se destacado, especialmente após uma boa performance em seu retorno às pistas. Cindy Lou Who vem de duas vitórias consecutivas e é vista como uma forte concorrente. Mae Amor, que também tem potencial, se destaca pela performance do estábulo. Além disso, Chief Mankato pode surpreender, com chances de aumentar seu número de vitórias.

Jockey: Gina Mangan

Treinador: Christopher Mason

Epsom

Horário: 18h20 – Bobacious

Bobacious, montado por Mason Paetel, mostra boa forma após uma vitória recente em Leicester. Ele é considerado um forte candidato à vitória, especialmente em comparação com Tex, um cavalo menos experiente, mas que ainda apresenta um desempenho promissor. Outro nome a ser observado é Annexation, que foi vice-campeão em Doncaster.

Jockey: Mason Paetel

Treinador: Ed Dunlop

Tipperary

Horário: 17h05 – Kansas

Kansas é o favorito mesmo após uma corrida decepcionante em Navan, onde perdeu como favorito. Agora, com o uso de peças auxiliares (cheekpieces), ele deve ter uma melhora significativa. Baker Blue e Namiid têm desvantagens em relação ao desempenho anterior de Kansas, mas não devem ser subestimados. O estreante Tertre Rouge pode ser uma ameaça, assim como Jack The Bachelor, que conta com a experiência de Colin Keane.

Jockey: Wayne Lordan

Treinador: A P O’Brien

Thirsk

Horário: 15h33 – Saisons D’Or

Saisons D’Or está em excelente forma e, com um retorno para a distância de 7 furlongs, pode aumentar sua contagem de vitórias. A concorrência inclui nomes como Travis, Highfield Viking e Arantes Nascimento, todos buscando uma boa performance.

Jockey: Jack Garritty

Treinador: Jedd O’Keeffe

Worcester

Horário: 14h45 – Village Master

Village Master tem se mostrado um competidor imbatível nas corridas com obstáculos e busca sua oitava vitória. Fame And Fun e Jubliant também são fortes alternativas, além de Tiger Orchid, que possui um bom histórico na pista. Sempre Busy pode surpreender com a volta aos obstáculos.

Jockey: James Bowen

Treinador: Warren Greatrex

Essas são as principais sugestões de apostas para o dia de hoje. Acompanhe as corridas e boa sorte!