Ironheart episódios 4 a 6: data, horário e onde assistir

A expectativa para os episódios 4 a 6 da série “Ironheart” está alta, e muitos fãs buscam informações sobre quando poderão assisti-los.

A trama gira em torno de Riri Williams, uma estudante brilhante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que sonha em completar seu novo traje de armadura. No desenrolar da história, Riri se une a Parker Robbins, conhecido como “The Hood”. No segundo episódio, intitulado “Will the Real Natalie Please Stand Up?”, Riri enfrenta problemas causados por sua nova inteligência artificial, que traz à tona memórias dolorosas. Após participar de algumas atividades criminosas com Parker e sua equipe, Riri decide se afastar depois de duas missões.

Os episódios 4 a 6 serão lançados no dia 1º de julho, com início às 18h no horário do Pacífico (PT) e às 21h no horário do Leste (ET).

Para os que desejam saber os horários de lançamento nos Estados Unidos, confira abaixo:

– Horário do Leste (ET) – 1º de julho de 2025, às 21h

– Horário do Pacífico (PT) – 1º de julho de 2025, às 18h

Os episódios estarão disponíveis para transmissão na plataforma Disney+. Este serviço de streaming oferece uma ampla variedade de conteúdos, incluindo produções da Marvel e da franquia Star Wars. Vale destacar que a Disney+ não oferece um período de teste gratuito, sendo necessário ter um plano válido para acessar seu catálogo.

“Ironheart” é uma série de super-heróis que se passa após os eventos de “Black Panther: Wakanda Forever”. Na trama, Riri retorna para sua cidade natal, Chicago, onde cria um novo traje e enfrenta um novo inimigo, conhecido como The Hood. A série explora o conflito entre tecnologia e magia, seguindo a jornada de Riri em sua busca por reconhecimento no mundo da invenção.

A sinopse oficial de “Ironheart” revela que, após os acontecimentos de “Black Panther: Wakanda Forever”, Riri, determinada a deixar sua marca, se envolve com o charmoso e enigmático Parker Robbins, o que a coloca em situações desafiadoras que misturam seus conhecimentos de tecnologia com mistérios arcanos.