Ironheart: cena pós-créditos prepara novos desafios sobrenaturais

A segunda metade da série “Ironheart” foi lançada no Disney+, trazendo novos desenvolvimentos para os personagens e uma cena pós-créditos que levanta questões sobre o futuro da trama. A cena pós-créditos envolve Parker Robbins, conhecido como “The Hood”, que busca ajuda de Riri Williams, a protagonista da série. Riri, uma jovem inventora brilhante, havia anteriormente derrotado Robbins e agora ele procura a ajuda dela na loja da mãe de Zelma Stanton. Robbins deseja se conectar com o Sorcerer Supreme, Wong, e menciona que eles poderiam fazer um “abracadabra” juntos.

Essa cena sugere que há planos para explorar a história de Parker e Zelma, com a possibilidade de que eles treinem sob a orientação de Wong. Além disso, Robbins espera recuperar sua alma de Mephisto, indicando um enredo mais complexo. No entanto, o futuro dessas histórias ainda é incerto, especialmente considerando que a série “Ironheart” já estava finalizada desde 2022 e várias mudanças ocorreram na Marvel desde então.

“Midnight Sons”, “Blade” e possivelmente um filme do “Ghost Rider” estão em produção, mas a continuidade das histórias desses personagens na tela ainda parece incerta. A série “Ironheart” se passa após os eventos de “Black Panther: Wakanda Forever” e apresenta Riri voltando à sua cidade natal, Chicago. Ela é uma jovem inventora que luta para deixar sua marca no mundo, enquanto se vê envolvida com o enigmático Parker Robbins.

No elenco, além de Dominique Thorne e Anthony Ramos, estão Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge é a roteirista principal e produtora executiva, e os episódios foram dirigidos por Sam Bailey e Angela Barnes.

A série já está disponível para streaming no Disney+, permitindo que os fãs acompanhem a jornada de Riri e as complicações que surgem em seu caminho.