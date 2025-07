iPhone tem descontos de até 43% no Mercado Livre

O Mercado Livre lançou uma promoção com descontos de até 43% em iPhones e outros produtos da Apple. Essa oferta é válida por tempo indeterminado, o que significa que os consumidores devem agir rapidamente, pois a disponibilidade dos itens pode ser limitada.

Entre os produtos em destaque estão diferentes modelos de iPhones, como o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus, disponíveis nas cores Branco, Ultramarino, Preto e Rosa. Os aparelhos variam em capacidade de armazenamento, sendo oferecidas opções de 128 GB, 256 GB e 512 GB. Além disso, é possível obter um desconto adicional de 15% ao utilizar um cupom específico durante a compra.

Alguns exemplos de iPhones em promoção incluem:

– Apple iPhone 16 (128 GB) nas cores Branco e Ultramarino.

– Apple iPhone 16e disponível em Preto, com opções de 256 GB e 512 GB.

– Apple iPhone 16 Plus, com versões de 128 GB e 512 GB nas cores Preto e Rosa.

– Apple iPhone 16 Pro em versões de 128 GB e 256 GB nas cores Titânio Preto e Titânio Deserto.

Os preços e opções de entrega podem variar de acordo com a localização do comprador.

Além dos iPhones, a promoção também inclui acessórios como AirPods Max e Apple Watch Series 10, disponíveis em diferentes cores. Esses itens são uma boa oportunidade para quem deseja adquirir produtos da Apple com um custo mais acessível.

Os interessados devem visitar o site do Mercado Livre para conferir todas as opções de produtos e aproveitar os descontos. A recomendação é ficar atento, já que a disponibilidade dos itens pode mudar rapidamente.