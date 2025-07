Filme com Brad Pitt homenageia Senna e inclui Hamilton

F1: O Filme estreia nos cinemas com potencial de sucesso nas bilheteiras

O filme "F1: O Filme", que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 26, é uma grande aposta do universo automobilístico, com a expectativa de arrecadar até US$ 1 bilhão. O longa é dirigido por Joseph Kosinski, conhecido pelo sucesso de "Top Gun: Maverick", que faturou cerca de US$ 1,5 bilhão.

A trama gira em torno de Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, um ex-piloto que se prepara para retornar às corridas após um grave acidente em 1993. Agora, com 50 anos, ele compete nas 24 Horas de Daytona, uma renomada corrida de longa duração nos Estados Unidos. O filme não só aborda as corridas, mas também as segundas chances na vida, um tema comum em produções americanas.

Sonny se une a Ruben Cervantes, um ex-piloto que agora é proprietário de uma equipe em dificuldades, a APXGP. Os dois enfrentam desafios dentro e fora da pista, especialmente em um cenário competitivo onde os resultados são cruciais para a sobrevivência da equipe.

"F1: O Filme" também tem um apelo especial no Brasil, onde a Fórmula 1 é bastante popular devido a lendas como Ayrton Senna e os campeões Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. O filme menciona Senna várias vezes, conectando-se assim com a rica história do automobilismo no país.

O elenco tem nomes renomados, incluindo Javier Bardem, que faz o papel de Ruben, e Damson Idris, que interpreta o jovem piloto Joshua Pearce. A presença de figuras como Lewis Hamilton, que é um dos produtores, aumenta a autenticidade das corridas retratadas e atrai ainda mais o público fã de Fórmula 1.

Com um número crescente de fãs da categoria à medida que as transmissões, como a série da Netflix "F1: Dirigir para Viver", se tornam populares, o filme pode capturar a atenção de um público vasto. De acordo com dados recentes, o número de fãs da Fórmula 1 aumentou de 737 milhões em 2023 para 826,5 milhões em 2024.

A produção é complementada por uma trilha sonora energizante, incluindo músicas de artistas como Chris Stapleton e Don Toliver, contribuindo para a atmosfera de adrenalina durante as corridas.

Com cenas que foram filmadas em autódromos famosos ao redor do mundo, incluindo Silverstone na Inglaterra e Monza na Itália, "F1: O Filme" promete ser uma experiência imersiva que deve conectar os fãs da velocidade ao cinema de uma maneira única. As expectativas são altas, e muitos fãs certamente desejam assistir ao filme mais de uma vez.