Dale Earnhardt Jr. comenta o futuro da sequência de Days of Thunder

Após o sucesso do filme “F1: The Movie”, o assunto sobre a sequência de “Dias de Trovão” ganhou força. Dale Earnhardt Jr., em seu podcast “Dale Jr. Download”, comentou sobre os aspectos que seriam essenciais para fazer a continuação um sucesso.

No filme original de 1990, Tom Cruise interpretou Cole Trickle, um jovem piloto que luta por seu espaço no competitivo mundo da NASCAR. Na nova versão, Trickle, que provavelmente estaria velho demais para competir, poderia ter que ser escrito fora da trama como piloto. Contudo, Junior destacou que a ausência de Cruise como protagonista poderia desagradar o público.

Personagens como Rowdy Burns, interpretado por Michael Rooker, e Russ Wheeler, vivido por Cary Elwes, poderiam retornar, desta vez como donos de equipe ou pilotos em parte de suas carreiras. Além disso, outros personagens importantes do filme original poderiam surgir em pequenas aparições. No entanto, a escolha do novo piloto jovem será fundamental para o sucesso do filme.

Earnhardt Jr. explicou que esse novo personagem deve apresentar uma dinâmica entre as novas e as antigas gerações de pilotos, similar ao que foi visto em “F1: The Movie”. Ele enfatizou que a atuação do ator escolhido para esse papel será crucial, destacando que esse personagem poderá determinar o destino do filme.

Até o momento, a sequência de “Dias de Trovão” está apenas em discussões. Os produtores e diretores já apresentaram a ideia a Tom Cruise, mas ainda não há nada confirmado. Os fãs esperam por novidades positivas em breve.

Jerry Bruckheimer, produtor de “F1” e “Dias de Trovão”, garantiu que a espera pela continuação valerá a pena. Ele comentou sobre como as novas tecnologias de filmagem oferecem oportunidades para um enredo inovador. Bruckheimer elogiou Cruise pela sua criatividade e pela capacidade de desenvolver ideias novas.

O diretor Christopher McQuarrie, conhecido pelo trabalho em “Missão: Impossível – O Último Capítulo”, também expressou otimismo sobre a sequência. Ele revelou que já tem uma ideia clara para a premissa do filme, mencionando que a repercussão de “Top Gun: Maverick” o inspirou a pensar em “Dias de Trovão”. Com esses diálogos em andamento, espera-se que um roteiro concreto possa ser desenvolvido nos próximos meses.