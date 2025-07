Criador de ‘Ironheart’ afirma que Marvel ‘potencializou’ estreia de Mephisto

O final da primeira temporada de “Ironheart” trouxe uma reviravolta inesperada ao apresentar o famoso vilão da Marvel, Mephisto, interpretado por Sacha Baron Cohen. Essa aparição é um antigo desejo dos fãs, que esperavam por isso desde a série “WandaVision”, lançada há quatro anos e meio. A criadora de “Ironheart”, Chinaka Hodge, mencionou que a inclusão de Mephisto não foi uma decisão tomada sozinha, mas sim um consenso com a equipe da Marvel.

Na história, os personagens acreditavam que a ameaça era o demônio interdimensional Dormammu, mas a verdadeira identidade de Mephisto foi revelada a Riri Williams, personagem principal interpretada por Dominique Thorne. Durante essa revelação, Mephisto fez a Riri uma proposta semelhante à que havia feito para Parker Robbins, conhecido como The Hood.

A cena final deixa uma grande expectativa ao sugerir que Riri aceita essa oferta. Como resultado, sua amiga falecida, Natalie, acaba sendo ressuscitada, enquanto marcas negras, semelhantes às que apareceram em Parker, começam a surgir nos braços de Riri.

A criadora Hodge expressou surpresa com a decisão de Riri, afirmando que isso pode levar a grandes escolhas na vida da personagem. Thorne, por sua vez, ficou animada com essa mudança de rumo, destacando que Riri não precisa seguir o caminho tradicional de heroína. Ela comenta que a personagem terá que lidar com as consequências de suas ações e que isso adiciona complexidade à trama.

Além disso, um momento pós-créditos no final da temporada indicou problemas futuros com Parker. Após ser derrotado por Riri, ele visita uma loja de magia e busca ajuda, insinuando que sua busca por poder ainda não terminou.

Riri enfrenta um dilema entre o bem e o mal, e os criadores da série esperam explorar essa narrativa em possíveis futuras temporadas. Hodge quer que todos os arcos da história sejam desenvolvidos dentro do contexto de “Ironheart”, em vez de se espalharem por outros projetos do Universo Cinematográfico da Marvel.

Neste cenário, Hodge manifestou seu desejo de continuar trabalhando na série, com planos para novas temporadas. Embora ela não tenha revelado detalhes sobre a segunda temporada, a expectativa é alta entre os fãs, com muitos mistérios a serem resolvidos e histórias a serem contadas.

A primeira temporada de “Ironheart” já está disponível para streaming na Disney+.