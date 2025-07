Cosmoss de Kate Moss entra em liquidação

A cosmoss, marca de cuidados com a pele e bem-estar fundada pela supermodelo Kate Moss, anunciou que entrou em processo de liquidação. Documentos corporativos indicam que a empresa nomeou liquidantes no dia 24 de junho e formalizou o fechamento de suas operações no dia seguinte, 25 de junho.

No processo de liquidação, a Cosmoss revelou que deve cerca de 4 milhões de dólares a credores, incluindo mais de 3 milhões de dólares para a agência de talentos de Moss, a Kate Moss Agency. A última declaração financeira da empresa foi feita em 2023, mas não foram divulgados dados sobre sua receita.

A Cosmoss foi criada em 2022 e oferecia uma variedade de produtos, como perfumes, cosméticos e chás, com preços variando entre 25 e 155 dólares. Apesar de Kate Moss ser uma figura famosa e ter trabalhado como embaixadora de grandes marcas, como Calvin Klein e Diet Coke, sua natureza reservada a levou a dar poucas entrevistas. Essa característica pode ter gerado uma desconexão entre sua imagem pública e os objetivos de bem-estar da marca.

A marca fazia sua promoção com base em alegações homeopáticas e espirituais, sendo vendida em lojas de departamentos renomadas, como Liberty London e Fenwick. Kate Moss é a maior acionista da Cosmoss, ao lado da Warsaw Labs, uma incubadora de negócios, e da homeopata Victoria Young, além de outros parceiros de negócios.

Até o momento, não houve resposta dos representantes de Moss sobre a situação da empresa.