Coração de ferro: vale a pena assistir no Disney+?

Coração de Ferro: A Nova Protagonista do MCU

A nova série "Coração de Ferro" destaca RiRi Williams, interpretada por Dominique Thorne. A personagem, uma jovem gênio da tecnologia, enfrenta desafios enquanto busca promover sua própria construção de armadura, a exemplo do icônico Homem de Ferro. A história começa com RiRi sendo expulsa do MIT, onde estudava com uma bolsa inspirada em Tony Stark, depois de causar um acidente em seu laboratório. De volta a Chicago, a jovem lida com traumas do passado enquanto se dedica incansavelmente ao seu projeto.

RiRi é marcada por sua impulsividade e determinação. Quando questionada sobre o motivo de querer criar uma armadura, sua resposta é sempre direta: “Porque eu posso”. Ao longo da série, o roteiro explora as raízes dessa necessidade de afirmação, fazendo um paralelo com a juventude e as decisões impulsivas que a protagonista toma.

A abordagem da série traz uma profundidade emocional diferente para o universo Marvel, já que os criadores se concentram nas experiências pessoais de RiRi e nas consequências de suas escolhas. Dominique Thorne se dedica à personagem, mostrando uma super-heroína que usa o heroísmo como uma forma de escapar de suas dificuldades.

Os primeiros episódios da série, dirigidos por Sam Bailey, apresentam uma visão vibrante de Chicago. A estética é clara e direta, oferecendo um olhar fresco sobre o ambiente ao redor de RiRi enquanto se intensifica a narrativa, que é repleta de cenas de ação. A série mantém o equilíbrio entre momentos de impacto físico e uma fluidez leve, características marcantes do MCU.

No entanto, a história enfrenta problemas ao abordar o vilão, conhecido como Capuz, interpretado por Anthony Ramos. Ele recruta RiRi para realizar tarefas ilegais que ampliam seu império criminoso. A personagem, em parte, se envolve nessas atividades por precisar de fundos para suas pesquisas. O Capuz apresenta um discurso sobre a luta dos marginalizados, despertando um desejo em RiRi de combater aqueles que tentam mantê-la limitada.

A narrativa da série sugere que, mesmo ao lutar contra injustiças, a ideia de agir fora do sistema é mostrada de forma negativa. Essa abordagem se alinha com mensagens anteriores da Marvel, onde a reação à opressão é retratada como moralmente condenável. Assim, "Coração de Ferro" segue uma linha de raciocínio que, apesar das boas intenções, acaba por reduzir sua proposta.

No ato final da série, a história parece perder ritmo e clareza, levando a um desfecho que não dá conta das promessas iniciais. O trabalho dos criadores, como Chinaka Hodge e Sam Bailey, é notável, mas acaba se limitando por uma narrativa menos envolvente. Apesar do potencial de RiRi Williams ser uma protagonista inspiradora, sua série não consegue traduzir completamente a complexidade da personagem.