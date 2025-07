Coração de ferro: Natalie e a inteligência artificial Vision Quest

A série “Coração de Ferro”, que frequentemente era considerada menos importante dentro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), teve um impacto significativo na franquia. A introdução de um novo vilão e o retorno de um antagonista conhecido conferiram relevância à produção. Além disso, a personagem Natalie, interpretada por Lyric Ross, pode ter um papel importante no futuro do MCU.

Na trama, Natalie é apresentada como a melhor amiga de RiRi Williams, interpretada por Dominique Thorne. Infelizmente, Natalie faleceu em um incidente de violência urbana em Chicago, antes dos eventos da minissérie. Após um acidente com tecnologia, ela retorna como uma inteligência artificial que ajuda RiRi, semelhante ao assistente virtual J.A.R.V.I.S. Essa versão, chamada N.A.T.A.L.I.E., se destaca por já demonstrar vontade de ir além de suas funções, o que marca uma nova abordagem nas narrativas da Marvel.

O desenvolvimento de N.A.T.A.L.I.E. sugere uma mudança nos temas abordados pelo MCU, especialmente na forma como inteligências artificiais e androides serão representados no futuro. Ao final de “Coração de Ferro”, N.A.T.A.L.I.E. enfrenta uma situação complicada em que é essencialmente apagada. Isso ocorre quando a heroína tenta criar um novo traje, resultando na aparição de uma versão “física” de sua melhor amiga, após um acordo com o personagem Mefisto.

Esse contexto deixa a possibilidade de N.A.T.A.L.I.E. voltar em “Vision Quest”, uma minissérie prevista para estrear em 2026 no Disney+. Essa nova produção também deve explorar as questões de inteligência artificial, aprofundando a história do Visão, que começou como uma forma de inteligência artificial e será um dos personagens principais. Informações iniciais indicam que outras AIs conhecidas também aparecerão, como F.R.I.D.A.Y. e E.D.I.T.H.

O formato de “Coração de Ferro” parece sinalizar que “Vision Quest” poderá avançar em temas relacionados aos desejos e conflitos das inteligências artificiais. N.A.T.A.L.I.E., que é apresentada de forma física e não apenas como uma voz, poderá trazer uma nova perspectiva sobre como esses personagens são retratados.

“Vision Quest”, criada por Terry Matalas, será protagonizada novamente por Paul Bettany como o Visão. Além dele, a série contará com a presença de Kerry Condon e Emily Hampshire em papéis importantes, além de James Spader voltando como Ultron. Outros personagens conhecidos também farão parte da narrativa, como Jocasta, um androide em busca de vingança.

A estreia de “Vision Quest” está marcada para 2026 no Disney+, enquanto “Coração de Ferro” já está disponível na plataforma.