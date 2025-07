Coração de Ferro: entenda a cena pós-créditos

Os últimos três episódios da série “Coração de Ferro” emocionaram os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). A trama apresentou revelações importantes, incluindo a participação de Mefisto, interpretado por Sacha Baron Cohen, e uma conclusão inesperada para o personagem Zeke, vivido por Alden Ehrenreich. No entanto, como já é costume na franquia, a história não termina com o final dos episódios. A série conta com uma cena pós-créditos, que adiciona mais uma camada à narrativa.

Na cena, Parker Robbins, também conhecido como Capuz e interpretado por Anthony Ramos, aparece despojado de seu traje após um confronto com RiRi Williams (Dominique Thorne). Ele busca ajuda na loja de itens místicos de Zelda Stanton, interpretada por Regan Aliyah. Durante a série, Zelda ajudou RiRi a criar seu novo traje, que possui poderes mágicos.

A interação entre Parker e Zelda revela que ele está em busca de uma solução para as cicatrizes vermelhas que marcam seu corpo, resultado de seu tempo sob a influência de Mefisto. Além disso, há indícios de que Parker deseja reconstruir seu império criminoso, mas é incerto qual será o seu verdadeiro caminho.

Atualmente, o Marvel Studios não anunciou planos para o retorno do Capuz ou de Zelda em futuras produções. Enquanto isso, a temporada completa de “Coração de Ferro” está disponível para streaming na plataforma Disney+.