Charter Communications classifica ataque às fibras em Van Nuys como terrorismo doméstico

A empresa mãe da operadora Spectrum classifica um ataque ocorrido no mês passado em sua rede de comunicações, em Van Nuys, Los Angeles, como um ato de “terrorismo doméstico”. O incidente aconteceu no dia 15 de junho, quando criminosos cortaram cabos de fibra ótica, afetando serviços essenciais, como atendimento de emergência, incluindo uma base militar dos Estados Unidos, serviços de despacho de emergência, comunicação 911, além de departamentos de polícia e bombeiros, instituições financeiras, hospitais, escolas e torres de celular.

Os ladrões cortaram 13 cabos, totalizando mais de 2.600 fibras individuais, o que deixou mais de 50 mil clientes, entre residenciais e comerciais, sem serviço completo por até 30 horas. Imagens divulgadas pela Spectrum mostram os fios danificados. A operadora informou que irá conceder um dia de crédito aos clientes que foram afetados pelo ocorrido.

O vereador de Los Angeles, John Lee, destaca que ataques a redes de comunicação representam uma ameaça significativa à segurança nacional. Chris Winfrey, presidente e CEO da Charter Communications, afirmou que ataques intencionais às redes de comunicação vital do país podem provocar interrupções que colocam vidas em risco. Ele defendeu que esses incidentes devem ser considerados atos de terrorismo doméstico e que os responsáveis devem ser processados.

Winfrey também ressaltou a necessidade de que esses ataques sejam classificados como crime grave por legislações estaduais e federais, além de uma atuação rápida das agências de segurança pública para que os criminosos sejam responsabilizados. A Spectrum está colaborando com o Departamento de Polícia de Los Angeles e oferece uma recompensa de 25 mil dólares por informações que levem à prisão dos responsáveis pelo ataque.

A empresa observa ainda que atos de vandalismo nas redes de telecomunicações se tornaram um problema que afeta toda a indústria, não apenas a Spectrum, em grande parte devido ao aumento nos preços de metais preciosos. A Spectrum reforça que suas linhas de fibra não contêm cobre e que os atos de vandalismo prejudicam não apenas os clientes, mas também as empresas locais e, potencialmente, os serviços de emergência. Aqueles que tiverem informações sobre o ocorrido podem contatar a Spectrum pelo telefone 833-404-TIPS (8477) ou entrar em contato com as autoridades locais.