Adidas e Club América lançam camisas para a temporada 2025/2026

Nesta terça-feira, 1º de outubro, a adidas e o Club América anunciaram novos uniformes para a temporada 2025/2026. Essa atualização marca o retorno da parceria entre a marca esportiva e o famoso clube mexicano, que é considerado o maior campeão do país, após 25 anos.

O uniforme principal das Águilas é uma homenagem ao modelo usado em 1995, uma temporada memorável para a equipe, que contou com um elenco marcante. O novo design mantém a essência e a tradição do clube, apresentando uma base vibrante em amarelo, com detalhes que se inspiram nas penas da águia símbolo do time. As cores predominantes do uniforme são vermelho, azul e preto.

Por outro lado, o uniforme reserva traz elementos que remetem ao final dos anos 1990 e início dos anos 2000, com uma estética que lembra os kits da época. Apesar de sua inspiração no passado, o design é moderno e dinâmico. O uniforme é principalmente azul-marinho e apresenta duas águias na altura do peito, com penas em azul-neon nas mangas. O escudo do Club América e as tradicionais três listras da adidas aparecem em branco, destacando a identidade visual da equipe.

Pablo Cavallaro, que é diretor sênior de Brand Activation da adidas, destacou a importância do retorno dessa colaboração, enfatizando que vestir o Club América novamente é reviver uma história de sucesso compartilhada entre as duas partes.

Hector González Iñárritu, presidente operacional do Club América, também expressou seu entusiasmo sobre a parceria renovada. Para ele, um clube como o América, com tanta história de vitórias e paixão, só poderia se associar a uma marca como a adidas, que possui uma visão vencedora. Ele afirmou que os novos uniformes serão utilizados com orgulho por todas as categorias do clube e que refletem a identidade da equipe e seu forte vínculo com os torcedores.

Os novos uniformes vêm equipados com a tecnologia HEAT.RDY, que proporciona maior conforto e melhor controle da transpiração. Essa tecnologia inclui um tecido com malha estruturada em áreas específicas, além de uma malha 3D na parte de trás da gola para garantir ventilação. Os torcedores também poderão adquirir versões do uniforme com a tecnologia AEROREADY, que oferece comforto similar.