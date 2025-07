Prognóstico Vissel Kobe x Sanfrecce Hiroshima na J-League

Na próxima quarta-feira, às 11h, acontece uma partida adiada da quinta rodada da J-League, em que o Vissel Kobe enfrentará o Sanfrecce Hiroshima. Este confronto é muito esperado, já que ambas as equipes estão logo abaixo da zona de classificação para competições continentais. A vitória irá assegurar a qualquer uma delas uma posição no terceiro lugar.

Atualmente, o Vissel Kobe enfrenta dificuldades na defesa do título conquistado no ano passado e ocupa a quarta colocação, somando 37 pontos. A equipe está apenas um ponto atrás do Kyoto Sanga, que é o terceiro colocado, quatro pontos atrás do Kashiwa Reysol e cinco do líder, Kashima Antlers. Apesar de não perder há cinco jogos, o Vissel Kobe empatou 0 a 0 na última rodada contra o Avispa Fukuoka, encerrando uma sequência de quatro vitórias.

Por outro lado, o Sanfrecce Hiroshima está na quinta posição, com 36 pontos, e também luta para se aproximar dos primeiros lugares da tabela. A equipe está dois pontos atrás do Kyoto Sanga, cinco pontos abaixo do líder e um ponto atrás do Vissel Kobe. Recentemente, o Sanfrecce Hiroshima teve uma vitória convincente, goleando o Yokohama FC por 4 a 0, mas sua boa fase foi interrompida no último sábado com uma derrota inesperada para o Nagoya Grampus, por 2 a 1, em casa.