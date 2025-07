Erie Insurance retoma pagamento online e isenta taxas atrasadas

Erie Insurance, uma empresa que opera em 12 estados e no Distrito de Columbia, está retomando o funcionamento de seu sistema online após um incidente de segurança que ocorreu há cerca de três semanas. Durante esse período, os clientes enfrentaram dificuldades para pagar suas contas pela internet.

A empresa informou que não aplicará penalidades às pessoas que não conseguiram fazer pagamentos durante a interrupção dos serviços. Matthew Cummings, porta-voz da Erie Insurance, afirmou que agora os clientes podem realizar pagamentos únicos de contas diretamente pelo site da companhia.

Além disso, a empresa se comprometeu a restaurar totalmente as funcionalidades da conta online o mais rápido possível. No entanto, devido à complexidade do sistema, essa recuperação não é tão simples quanto um simples ligar de interruptor. Cummings destacou que, embora as interrupções preventivas tenham ajudado a conter a ameaça, também trouxeram desafios operacionais.

A recuperação da empresa está sendo realizada com o apoio de especialistas em cibersegurança, respeitando os princípios e valores da companhia. Até o momento, não há evidências de que os dados dos clientes tenham sido comprometidos. O site da Erie Insurance exibe uma mensagem informando que a empresa está progredindo de forma constante para retomar suas operações normais.

Cummings também declarou que a companhia está disposta a apoiar clientes que enfrentaram problemas para fazer pagamentos eletrônicos durante a paralisação. Ele reiterou que as taxas de atraso não serão aplicadas a clientes que não puderam pagar suas contas durante a interrupção do sistema.

A Erie Insurance, com 7 milhões de apólices em vigor, também enfrenta a preocupação de que dados pessoais de seus clientes possam ter sido expostos, resultando em oito ações coletivas federais movidas contra a empresa. Cummings afirmou que a Erie Insurance contesta essas alegações e está pronta para se defender.