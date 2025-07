Dia Nacional da Somália – Departamento de Estado dos EUA

O governo dos Estados Unidos parabenizou o povo e a administração da Somália pelo 65º Dia Nacional do país. Esta celebração é um marco importante para a nação africana.

Os Estados Unidos expressaram interesse em fortalecer as relações entre os dois países, com foco na promoção do crescimento econômico e na luta contra a extremismo. A mensagem enfatizou a admiração pelas ações do povo somali no combate ao terrorismo e na construção de um futuro mais próspero.

Nesta data significativa, o governo americano deseja que todos os somalis tenham uma celebração alegre e significativa, destacando a expectativa de colaborações futuras em questões de interesse mútuo.