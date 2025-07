Concurso INSS e CNU 2025: principais destaques de hoje

Nesta terça-feira, foram anunciadas várias atualizações sobre concursos públicos no Brasil, incluindo informações sobre o concurso do INSS e o Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025.

Um novo concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está em tramitação. O governo federal já recebeu o pedido para a abertura de vagas para o cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio. A solicitação está sendo analisada pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI).

Além disso, o CNU 2025 está se preparando para sua nova edição. Uma Comissão de Governança foi formada, e o edital deve ser publicado em julho. Esta seleção oferecerá mais de 3 mil vagas, e é aconselhável que os candidatos comecem a se preparar desde já.

No âmbito do CNU, o governo federal também planeja utilizar o cadastro de reserva da primeira edição do concurso para a nomeação de novos servidores, conforme discutido em uma audiência pública na Câmara dos Deputados.

A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou um pedido para a abertura de novo concurso na área Jurídica, com a oferta de 265 vagas. Essa solicitação foi direcionada ao MGI, responsável pela autorização dos editais.

Outra novidade é a oficialização de um concurso para o Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A seleção contará com 110 vagas, abrangendo as áreas Artística, Técnica e Administrativa.

Na área da saúde, o subsecretário da Saúde do Rio de Janeiro, Leonardo Ferreira, revelou a intenção de realizar dois novos editais para a Secretaria de Saúde do estado. As informações foram divulgadas durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Em relação a concursos em outros estados, a Comissão de Fiscalização e Controle do Piauí aprovou propostas que podem facilitar a abertura de um concurso para a Polícia Civil do estado. O Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) foi designado como a organizadora do novo edital do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado de São Paulo.

Na Defensoria Pública de Santa Catarina, a banca organizadora do concurso foi confirmada como a Fundatec. Também foi anunciado que o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal poderá ser realizado apenas em 2026, apesar de estar anteriormente previsto para o ano seguinte.

No estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça Militar recebeu mais de 2 mil inscrições para o concurso que oferece oportunidades para níveis médio e superior. Em Minas Gerais, os aprovados no concurso do Tribunal de Justiça de 2022 organizaram uma manifestação para solicitar mais nomeações.

Por fim, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, confirmou que um novo concurso para a Secretaria de Assistência Social do estado será realizado, com autorização a ser formalmente publicada em breve.