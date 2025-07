Concurso do INSS pede 8.500 vagas; confira os cargos disponíveis

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou que solicitou a realização de um novo concurso com a disposição de 8.500 vagas para os cargos de técnico e analista do seguro social. Essa informação foi divulgada pela Diretoria de Gestão de Pessoas do INSS em um despacho recente.

Segundo o documento, 7.000 das vagas são para o cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio, e 1.500 para o cargo de analista do seguro social, voltado a candidatos com nível superior. O pedido foi encaminhado ao Ministério da Gestão e Inovação, dentro do prazo estipulado para a solicitação de concursos.

Na última terça-feira, o ministério recebeu formalmente a proposta do INSS para a realização desse concurso. A informação sobre as 7.000 vagas para técnicos já havia sido antecipada por uma entidade sindical em junho, quando o presidente do INSS confirmou a solicitação durante uma reunião. No entanto, os detalhes sobre a distribuição das vagas só foram revelados agora.

O governo também já concedeu autorização para um novo concurso em 2025, mas com um número menor de vagas. Serão apenas 300 oportunidades para o cargo de analista do seguro social. Essa seleção será organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O edital do concurso está previsto para ser publicado em julho, com as provas objetivas marcadas para o dia 5 de outubro e as discursivas para 7 de dezembro.

Os analistas do INSS, que necessitam de formação superior, terão uma remuneração inicial que varia conforme a carga horária. Para 40 horas semanais, o salário pode alcançar até R$ 7.850,16, enquanto para 30 horas, pode chegar até R$ 5.886,91. A carga horária poderá ser ajustada conforme a demanda do órgão.

Ainda não foram definidos os detalhes das especialidades que serão abrangidas no concurso para analistas, mas haverá distribuição de vagas entre as seis Superintendências Regionais do INSS, que cobrem todas as regiões do Brasil, incluindo Sudeste, Sul, Nordeste e Norte/Centro-Oeste.

O último concurso para o cargo de técnico do seguro social ocorreu em 2022, oferecendo mil vagas e exigindo nível médio dos candidatos. As provas foram aplicadas em novembro do mesmo ano, com a estrutura contemplando 120 questões de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos básicos e específicos. O concurso anterior teve prazo de validade até maio deste ano e seu cadastro de reserva já expirou, o que reforça a necessidade de uma nova seleção.