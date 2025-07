Citi prevê preço do ouro entre $3.100 e $3.500 no terceiro trimestre

O banco Citi divulgou previsões sobre o preço do ouro, indicando que deverá se estabilizar entre US$ 3.100 e US$ 3.500 por onça no terceiro trimestre deste ano. Esta expectativa surge em meio a uma redução nas tensões geopolíticas no Oriente Médio e uma perspectiva de crescimento econômico global mais positiva.

Recentemente, o preço do ouro caiu mais de US$ 100 por onça. Essa queda ocorreu após o Citi revisar sua previsão anterior de preço, de US$ 3.500 para US$ 3.300 por onça, em uma atualização realizada em junho. Atualmente, o metal precioso está sendo negociado ligeiramente abaixo desse novo alvo.

O banco também informou que a falta de oferta no mercado de ouro deverá atingir seu pico durante o terceiro trimestre, mas após essa fase, a demanda por investimento deve diminuir, levando a um enfraquecimento das condições do mercado.

Para o futuro, o Citi projeta que o preço do ouro poderá cair para a faixa de US$ 2.500 a US$ 2.700 por onça até o segundo semestre de 2026. O banco aconselha os produtores de ouro a se protegerem contra possíveis quedas nos preços atuais.