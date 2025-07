Previsão do tempo em Kentucky: chuvas fortes e tempestades amanhã

A semana começa com clima instável em Lexington, Kentucky. A partir da noite de segunda-feira e ao longo da terça-feira, há previsão de tempestades isoladas. Essa mudança no tempo deve proporcionar um alívio temporário para a alta umidade, mas o calor intenso deve retornar durante o feriado de 4 de julho.

As tempestades vão se dispersar pela região ao longo da noite, antes de darem uma pausa no início da terça-feira. As temperaturas mínimas devem ficar em torno de 21 graus Celsius, mantendo a umidade elevada.

Na terça-feira, o céu deve apresentar predominância de nuvens, e novas tempestades podem ocorrer durante a manhã, especialmente para aqueles que precisam sair para o trabalho. Um fraco sistema de baixa pressão irá passar pela área, trazendo mais chuvas e raios.

Durante a tarde, a possibilidade de tempestades mais intensas aumenta. Existe um alerta de risco leve para ventos fortes e granizo na parte sudeste do Kentucky, com uma classificação de 1 em 5. As temperaturas devem estar na faixa de 25 a 27 graus Celsius, e os índices de umidade continuam elevados.

Após a passagem do sistema de baixa pressão, é esperado que a umidade diminua um pouco, com os pontos de orvalho caindo para a faixa de 18 a 21 graus Celsius. Embora a umidade ainda esteja presente, não será tão desconfortável quanto antes.

Ao longo da semana, as temperaturas devem subir novamente, atingindo a marca dos 35 graus Celsius no final da semana. Isso resultará em um período seco e quente durante o feriado de 4 de julho, com a sensação térmica superando essa marca devido à umidade elevada.

Os moradores devem se preparar para o aumento do calor e a possibilidade de condições climáticas severas nos dias iniciais da semana, antes de um breve respiro antes do feriado.