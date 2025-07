Pai salta do navio da Disney para salvar filha que caiu

Um incidente chamou a atenção a bordo do cruzeiro Disney Dream, que faz viagens de quatro noites pelas Bahamas. Durante a viagem, uma garotinha caiu do quarto andar do navio, levando seu pai a pular no mar para tentar salvá-la. Imediatamente, o alarme de “homem ao mar” foi acionado, alertando a equipe de segurança e os demais passageiros.

Imagens compartilhadas mostram o pai nadando com a filha nos braços, em uma cena que emocionou os presentes. Ele conseguiu entregar a menina a um salva-vidas antes de entrar em um bote de resgate. Ao ver a coragem do pai, os passageiros a bordo aplaudiram em um gesto de apoio.

O Disney Dream, um navio imponente com 14 andares e 1.250 cabines, atracou em Port Everglades na manhã seguinte ao incidente. A Disney Cruise Line se manifestou em relação ao ocorrido, parabenizando seus tripulantes pela rápida resposta. Um porta-voz da empresa comentou que a situação destaca a eficácia dos protocolos de segurança adotados a bordo, enfatizando o compromisso da empresa com a segurança e bem-estar dos passageiros.