Olimpíada de Matemática premia 8.500 estudantes brasileiros

Na última segunda-feira, 30 de outubro, ocorreu a cerimônia de premiação da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). O evento homenageou 8.496 estudantes de escolas públicas e privadas com medalhas. Além disso, 51.002 alunos foram reconhecidos com certificados de menção honrosa.

A participação foi expressiva, com representantes de 5.564 municípios do Brasil, o que representa 99,9% do total, e um envolvimento de 56.513 instituições de ensino nesta edição.

Os prêmios foram distribuídos da seguinte forma: 683 medalhas de ouro, 1.962 de prata e 5.851 de bronze. Das medalhas de ouro, 500 foram conquistadas por alunos de escolas públicas e 183 de escolas privadas. O estado de São Paulo se destacou com o maior número de medalhas de ouro, totalizando 158. Minas Gerais ficou em segundo lugar com 93 e o Rio Grande do Sul em terceiro com 71 medalhas.

Essa edição da olimpíada estabeleceu um novo recorde de participação, com mais de 18,5 milhões de estudantes inscritos. O evento ocorreu em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro e é promovido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, elogiou o sucesso do evento, ressaltando a importância do envolvimento das famílias e o impacto positivo na vida dos jovens. De acordo com ela, a matemática deve ser vista como algo acessível, desde que sejam criados métodos que facilitem o aprendizado.

Os vencedores da competição serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), onde terão a chance de se aprofundar em matemática. Os alunos de escolas públicas que forem medalhistas também terão direito a uma bolsa de R$ 300.

O diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana, reforçou que a olimpíada é uma política pública de sucesso, com resultados positivos ao longo de 20 anos, e destacou a intenção de continuar esse projeto por mais duas décadas.

Durante a cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou um novo programa chamado Compromisso Nacional Toda Matemática. O objetivo deste programa é melhorar a qualidade do ensino de matemática e o desempenho dos estudantes nas escolas públicas.

Santana mencionou as dificuldades enfrentadas pela rede pública no ensino da matemática, lembrando que uma avaliação internacional revelou que mais de 70% dos alunos de 15 anos não atingem um aprendizado adequado na disciplina. O novo programa visa apoiar a formação dos professores e oferecer suporte financeiro e técnico às redes de ensino.

O ministro também destacou que consultou professores, diretores de escolas e secretários de educação para desenvolver o programa, que busca reduzir desigualdades regionais e melhorar a eficácia dos sistemas de avaliação educacional nas escolas básicas.