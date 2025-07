Mallorca: impacto positivo e negativo do turismo na ilha

Os hotéis e políticos de Mallorca buscavam uma redução no turismo de massa, almejando um foco maior em um turismo de luxo. No entanto, a ilha enfrenta tanto o aumento do turismo de alta gama quanto o tradicional, resultando em mais problemas do que soluções à medida que a alta temporada se inicia.

José Marcial Rodriguez, o secretário de turismo de Mallorca, expressou sua frustração com a pressão por soluções rápidas. Segundo ele, a situação exige uma análise mais profunda e não pode ser resolvida de maneira simplista. O que é claro é que não haverá retorno à forma como as coisas eram antes, e que as adaptações necessárias trarão dificuldades.

Os números mostram a crescente afluência de visitantes à ilha. Em 2015, cerca de 10 milhões de turistas visitaram Mallorca. Esse número saltou para 13,4 milhões no ano passado, e a tendência é que continue subindo. A população também cresceu; em 2005, havia 746 mil residentes, e hoje são cerca de 967 mil, com a porcentagem de estrangeiros aumentando de 14% para 21% do total.

O crescimento acelerado do turismo tem levado à escassez de moradias, fazendo com que alguns residentes se mudem para trailers. O aumento da população e do turismo é evidente na vida cotidiana: as ruas estão congestionadas, os ônibus lotados e os centros de saúde sobrecarregados.

Os preços dos imóveis estão nas alturas. De acordo com dados das autoridades financeiras, Mallorca apresenta os valores mais altos por metro quadrado na Espanha, alcançando uma média de 3.575 euros. Para comparação, na Andaluzia, esse número é de 1.799 euros, e nas Ilhas Canárias, 2.351 euros. No sul de Mallorca, os preços podem variar de 4.600 a 7.500 euros por metro quadrado.

Esse aumento no preço das propriedades é impulsionado também pela busca crescente de turistas de luxo. Nos últimos 15 anos, o número de hotéis cinco estrelas triplicou, totalizando aproximadamente 70 estabelecimentos na ilha. Um dos novos hotéis, localizado na Península de Formentor, cobra 1.800 euros por noite durante a alta temporada e está quase totalmente reservado, com muitos hóspedes vindos dos Estados Unidos.

Mallorca, antes vista principalmente por turistas alemães, agora atrai visitantes do mundo todo. A revista Forbes incluiu Palma em sua lista das 100 principais cidades para turismo urbano.

Esse cenário atrai pessoas de diferentes regiões da Espanha à procura de empregos, aumentando ainda mais a pressão sobre o mercado imobiliário. Muitos residentes têm dificuldade em encontrar apartamentos, e os preços de locação em Palma ultrapassam 900 euros para unidades de um quarto, levando alguns a retornar a casa dos pais.

Movimentos de cidadãos têm se manifestado contra o crescimento do turismo, reivindicando limites e proteção aos recursos da ilha. Cientistas e especialistas, como o geógrafo Celso Garcia, alertam sobre o impacto do turismo de luxo no consumo de água e no aumento de veículos alugados.

A governo das Ilhas Baleares está considerando aumentar taxas e multas para controlar a situação. Contudo, as autoridades reconhecem a dificuldade de impor limites sem afetar a economia local, que depende fortemente do turismo. Novas restrições podem causar danos significativos, mas a pressão para mudanças continua crescendo.

As comunidades locais estão se manifestando, pedindo aos turistas que reconsiderem suas viagens a Mallorca. Cartazes em protestos afirmam que a ilha não está à venda, evidenciando a tensão crescente entre o desejo de preservar a ilha e as exigências do turismo em expansão.