Latam e Delta promovem torneio de golfe no Brasil

A Latam Airlines Brasil e a Delta Air Lines anunciaram um novo patrocínio à Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe). Essa iniciativa marca a continuidade da parceria entre as duas companhias aéreas, que formaram uma Joint Venture em 2022 com o objetivo de aumentar a conectividade entre a América do Sul e a América do Norte.

O patrocínio permitirá que as empresas apoiem diversos torneios que ocorrerão entre junho de 2025 e junho de 2026. Entre os eventos que receberão apoio estão o Candy Hannemann AJGA International – PS Junior Championship, o 94º Latam Campeonato Amateur de Golfe do Brasil, o Campeonato Brasileiro com HCP Masculino e o Campeonato Sul-Brasileiro de Golfe.

Desde a formação da parceria, Latam e Delta já conseguiram aumentar em 75% a capacidade de transporte entre os dois continentes. Atualmente, as companhias lideram os voos entre várias cidades importantes, como Nova York, Los Angeles e diferentes destinos na América do Sul.

Os clientes da Latam e da Delta se beneficiam de um sistema integrado em terminais de aeroportos nas Américas. Entre os principais locais estão Nova York (JFK), São Paulo/Guarulhos, Lima e Santiago. Além disso, os passageiros têm acesso a 53 lounges da Delta nos Estados Unidos e cinco da Latam na América do Sul, melhorando a experiência de viagem entre as regiões.