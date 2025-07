Ela seria uma excelente mulher-maravilha

James Gunn, co-presidente dos Estúdios DC, está respondendo a rumores sobre a possível escalação da atriz Adria Arjona como a nova Mulher-Maravilha no Universo DC. Durante uma recente entrevista, Gunn foi questionado sobre seguir Arjona nas redes sociais, o que levou os fãs a especularem que ela poderia ser a escolhida para interpretar a super-heroína.

Gunn comentou que segue Arjona no Instagram e que muitos fãs rapidamente associaram esse ato à possibilidade dela assumir o papel de Mulher-Maravilha. Ele afirmou que Adria seria uma ótima escolha para o papel, ressaltando sua amizade com a atriz, que começou quando ela participou de um filme que ele produziu.

A atriz Adria Arjona atuou em “The Belko Experiment”, um filme de 2016 dirigido por Greg McLean e escrito por James Gunn. Na mesma entrevista, Arjona falou sobre sua admiração por Gunn, mencionando que ele foi responsável por seu primeiro trabalho em um filme de grande sucesso, o que lhe gerou gratidão.

Quando questionada se o fato de Gunn a seguir nas redes sociais significava algo a mais, Arjona ficou incerta e brincou ao cruzar os dedos, indicando que não tinha informações concretas sobre as especulações.

Caso Adria Arjona seja realmente escolhida, ela sucederia Gal Gadot, que interpretou a Mulher-Maravilha em diversos filmes desde 2016, incluindo “Batman v Superman: A Origem da Justiça”, “Mulher-Maravilha”, “Liga da Justiça”, “Mulher-Maravilha 1984” e aparições em “Shazam! Fúria dos Deuses” e “The Flash”.

O novo universo da DC, liderado por Gunn, já começou com a série animada “Creature Commandos”. O primeiro filme ao vivo dessa nova fase, intitulado “Superman”, tem lançamento previsto e contará no papel principal com David Corenswet.