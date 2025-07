Delta e Latam anunciam parceria na Argentina

Delta Air Lines e Latam Airlines anunciaram a inclusão da Argentina em seu acordo de Joint Venture neste fim de semana. Esta parceria, que já está em vigor em países como Brasil, Chile, Peru e Colômbia, se expande agora para o mercado argentino, solidificando a aliança como uma das mais importantes da América do Sul.

O anúncio foi feito durante um evento exclusivo para agentes de viagens e operadores. Um dos principais benefícios para os cidadãos argentinos é a possibilidade de acesso ao hub da Delta em Atlanta. Este hub oferece mais de 850 voos diários para cerca de 150 destinos na América do Norte e mais de 300 em todo o mundo.

Federico Jäger, vice-presidente global de Vendas Indiretas e Estratégicas da Latam, destacou que essa Joint Venture é um dos níveis mais avançados de colaboração entre companhias aéreas. Segundo ele, esse modelo permite uma integração mais profunda do que os tradicionais acordos de codeshare e alianças globais. A ideia é unificar processos e estratégias, proporcionando uma experiência mais fluida para os passageiros.

Luciano Macagno, diretor geral para a América Latina, Caribe e sul da Flórida da Delta, também comentou sobre as vantagens para os programas de fidelidade. Os membros do Delta SkyMiles e do Latam Pass agora podem acumular e resgatar pontos entre as duas empresas. Além disso, eles terão acesso a salas VIP, bagagem gratuita, escolha de assentos sem custo e reconhecimento de status elite em ambas as companhias.

A aliança também permitirá o compartilhamento de terminais em aeroportos importantes como Nova York, São Paulo, Lima e Santiago. Isso facilitará conexões mais simples e eficientes. No setor corporativo, as empresas poderão operar com contratos conjuntos e suporte global, o que tornará a gestão mais prática para agências e empresas.

Em um movimento separado, a Latam anunciou o retorno da rota Buenos Aires–Miami, com um voo diário a partir de 1º de dezembro, com uma escala em Santiago. Entretanto, a companhia decidiu não retomar os voos domésticos na Argentina, os quais foram encerrados definitivamente há cinco anos.

A Delta, por sua vez, aumentará sua oferta entre Buenos Aires e Atlanta, adicionando um segundo voo diário durante a temporada de verão, além do serviço já existente para Nova York (JFK).