Conheça o vazio de Bob em novo clipe exclusivo de ‘Thunderbolts’

O filme “Thunderbolts”, também conhecido como “Os Novos Vingadores”, é a mais recente produção da Marvel Studios. Com lançamento digital marcado para amanhã, 1º de julho, e versões em 4K UHD, Blu-ray e DVD saindo no dia 29 de julho, o filme apresenta um time de heróis interpretados por um elenco de peso, incluindo Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Hannah John-Kamen e Wyatt Russell.

Uma das novidades da trama é a inclusão de Lewis Pullman, que interpreta Bob, um personagem que também é Sentry, considerado um dos super-heróis mais poderosos do universo Marvel. O filme explora um local chamado “Void”, que é associado a medos profundos e vergonha, servindo como cenário para o clímax da história. Em um clipe exclusivo do lançamento digital, os espectadores podem ter um vislumbre de como essa parte do filme foi criada.

A edição digital de “Thunderbolts” apresenta várias atrações, incluindo três documentários sobre os bastidores, duas cenas cortadas, um reel de erros e comentários do diretor Jake Schreier. As cenas deletadas incluem “Door is Unliftable” e “Gary Announcement”. Outra featurette, “Assembling a Team to Remember”, oferece uma visão dos bastidores com o elenco e a equipe, discutindo como o time de personagens com superpoderes foi montado.

O documentário “Around the World and Back Again” destaca as impressionantes locações e o design de produção que contribuíram para a realização do filme, mostrando até cenas de Florence Pugh realizando acrobacias em um dos edifícios mais altos do mundo. Por fim, “All About Bob, Sentry & The Void” oferece uma análise detalhada dos personagens interpretados por Lewis Pullman.

Com uma variedade de conteúdo, a edição digital de “Thunderbolts” promete entreter os fãs da Marvel e enriquecer a experiência de quem acompanha as aventuras do universo cinematográfico.