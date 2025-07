Chrisean Rock assina contrato de streaming de US$ 1 milhão?

Chrisean Rock, rapper e estrela de reality show, conseguiu um contrato significativo com a plataforma de streaming Kick, avaliado em cerca de 1 milhão de dólares. A artista ganhou reconhecimento ao ser descoberta pelo rapper Blueface em seu próprio programa de televisão. Este novo acordo é um marco importante em sua carreira, após anos de dedicação à música e à televisão.

A confirmação desse contrato veio por meio de postagens nas redes sociais, onde foram reveladas as estratégias da Kick para atrair criadores com um forte público e potencial de viralização. Chrisean fará parte do grupo de criadores que vão produzir conteúdos diversificados, incluindo vídeos semanais com lançamentos musicais, transmissões ao vivo e momentos espontâneos que refletem sua identidade única. Clips iniciais mostraram Chrisean interagindo com celebridades como Trey Songz e alegrando seus fãs.

Esse contrato representa uma oportunidade financeira importante para Chrisean, permitindo que ela invista em sua carreira musical e no crescimento de sua marca pessoal. Após sua participação em projetos como “Baddies”, ela agora busca expandir seu alcance além da televisão e explorar o mundo do streaming. Essa movimentação a coloca como parte de uma nova tendência onde artistas usam plataformas digitais para aumentar tanto sua renda quanto sua influência cultural. Para Chrisean, esse acordo com a Kick é mais do que uma questão financeira; é uma validação de sua capacidade de engajar e cativar o público, além de ditar tendências.

Embora a Kick ainda não tenha se manifestado oficialmente sobre o acordo, esse movimento destaca sua intenção de competir com plataformas como OnlyFans e Twitch ao assinar criadores que geram engajamento rápido. Após a assinatura de Chrisean, os fãs estão ansiosos para ver quem mais poderá acompanhar esse caminho e como essa parceria influenciará o futuro do streaming ao vivo.

Chrisean é reconhecida principalmente por sua participação nas temporadas do reality “Baddies” e, posteriormente, pelo seu próprio programa “Blueface & Chrisean: Crazy In Love”, lançado em 2022. Sua relação tumultuada com Blueface gerou várias controvérsias ao longo dos anos, mas recentemente, Chrisean expressou seu desejo de reatar com o rapper após a libertação dele do sistema penal da Califórnia.