BYD Song Plus 2026 apresenta nova aparência e autonomia de 1.200 km

O SUV híbrido plug-in BYD Song Plus, um dos veículos eletrificados mais vendidos no Brasil, teve atualizações na linha 2026 e já ultrapassou 17 mil emplacamentos em 2024. A principal novidade é a mudança estética da versão básica, que agora apresenta o mesmo design da versão Premium, lançada no fim do ano passado. As duas versões têm aparência e itens de série semelhantes, diferenciando-se apenas na mecânica.

O preço sugerido para a versão padrão do BYD Song Plus é de R$ 249.990, um aumento de R$ 5 mil em relação ao modelo anterior. Este modelo possui um motor 1.5 aspirado, que trabalha em conjunto com um propulsor elétrico e uma bateria de 18,3 kWh. Já a versão Premium é equipada com um motor 1.5 turbo, dois motores elétricos e uma bateria de 26,6 kWh.

Detalhes do BYD Song Plus 2026

Design: O novo visual do modelo básico do Song Plus é idêntico ao da configuração Premium. A frente foi inspirada na linha Ocean da BYD, com faróis full-LED afilados e uma grade minimalista. Na traseira, as lanternas de LED receberam novo arranjo interno e foram conectadas por uma barra iluminada que atravessa a tampa do bagageiro, que agora possui acionamento elétrico. O emblema da marca foi simplificado, tendo apenas a sigla BYD.

Espaço Interno: Com 4,77 m de comprimento e 1,89 m de largura, o Song Plus 2026 continua a oferecer um bom espaço interno. O veículo acomoda até cinco ocupantes confortavelmente, principalmente no banco traseiro, que tem encosto reclinável. O porta-malas tem capacidade para 552 litros, ligeiramente menor em relação ao modelo anterior.

Conforto e Tecnologia

O interior é bem acabado, com materiais agradáveis ao toque e opções de revestimento em tons caramelo e preto, além da combinação de cinza claro e azul que já existia. Destaque para a central multimídia de 15,6 polegadas, que oferece integração sem fio com smartphones via Android Auto e Apple CarPlay.

Entre as comodidades estão bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, teto solar panorâmico e ar-condicionado de duas zonas com saídas para os passageiros traseiros. O sistema de som Infinity com dez alto-falantes e subwoofer é o mesmo da versão Premium.

Segurança

O modelo vem com seis airbags e um conjunto completo de assistências à condução, como alerta de colisão, frenagem automática, sensor de ponto cego e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com manutenção de faixa. Um head-up display foi adicionado, facilitando a leitura das informações.

Desempenho e Autonomia

Mecanicamente, a versão básica do Song Plus manteve o motor 1.5 aspirado, combinando 235 cv de potência e 40,1 kgfm de torque. O veículo acelera de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos, o que é considerado bom para um SUV de seu peso, que é 1.830 kg. Já a versão Premium oferece 324 cv e acelera até 100 km/h em 5,2 segundos.

A bateria de 18,3 kWh garante uma autonomia de até 63 km em modo elétrico, e na cidade, essa autonomia pode aumentar para cerca de 70 km. O motor a gasolina pode ser usado para manter a carga da bateria. O carregamento na tomada é feito em corrente alternada, com potência máxima de 6,6 kW, levando aproximadamente três horas para recarregar completamente.

Os dados de consumo indicam uma média de 15 km/l dentro da cidade e 11,2 km/l na estrada. O alcance total, com tanque cheio e bateria carregada, pode chegar a até 1.200 km.

A versão Premium agora possui uma bateria maior de 26,6 kWh, permitindo uma autonomia de até 87 km no ciclo do Inmetro e um carregamento mais rápido, que pode ser feito em menos de uma hora e meia.

Conclusão

O BYD Song Plus 2026 mantém as características que o tornaram popular, agregando um visual mais atraente e melhorias em alguns detalhes, sem alterar o desempenho ou a autonomia do modo totalmente elétrico. É um SUV espaçoso, bem equipado e confortável, embora o carregamento da bateria ainda seja lento na versão padrão, enquanto a versão Premium oferece uma escolha mais rápida de recarga.